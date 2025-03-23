Майя Дальквист сошла с марафона на Кубке мира в Лахти

Шведская лыжница Майя Дальквист сошла с масс-старта на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Лахти (Финляндия).

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, в общем зачёте Кубка мира Майя Дальквист занимает 19-е место с результатом 855 очков. Лидер общего зачёта — американка Джессика Диггинс (2123).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 12-й этап. Женщины. Масс-старт 50 км. Стартовый лист (частично):

1. Джессика Диггинс (США).

2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия).

3. Виктория Карль (Германия).

4. Кертту Нисканен (Финляндия).

5. Эбба Андерссон (Швеция).

6. Терезе Йохауг (Норвегия).

8. Моа Илар (Швеция).

19. Майя Дальквист (Швеция).