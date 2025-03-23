«Уже для себя решил, что всё». Лыжник Андрей Феллер объявил о завершении карьеры

Российский лыжник Андрей Феллер объявил о завершении карьеры, а гонка на 50 км классическим стилем на ФосАгро чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре, станет для него последней.

«Сейчас уже для себя решил, что всё, с профессиональным спортом надо заканчивать. Уже времени много прошло, для себя я добился всего, что смог. Дальше будем думать, смотреть, искать другой путь. Карьера была длинная, если так прикинуть, то уже 30 лет я на лыжах. Думаю, достаточно. Дальше будем искать себя в других направлениях. Будем передавать опыт и посмотрим, что из этого может получиться», — приводит слова Феллера «Матч ТВ».

37-летний Андрей Феллер является чемпионом мира среди юниоров в эстафете 2008 года, чемпионом зимней Универсиады. На чемпионате России Феллер становился призёром на дистанции 15 км классическим стилем (2014).