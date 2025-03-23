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Сергей Ардашев выиграл масс-старт на 50 км на чемпионате России, Большунов — пятый

Лыжник Сергей Ардашев стал победителем масс-старта классическим стилем на 50 км на чемпионате России — 2025. Он преодолел дистанцию за 2:16.48,9.

Вторым стал Савелий Коростелёв, отстав от лидера на 0,2 секунды. Тройку сильнейших замкнул Илья Семиков (+0,5). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал пятым (+5,7).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024/2025. Масс-старт. Классический стиль. 50 км. Мужчины: