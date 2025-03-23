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Сергей Ардашев выиграл масс-старт на 50 км на чемпионате России, Большунов — пятый

Сергей Ардашев выиграл масс-старт на 50 км на чемпионате России, Большунов — пятый
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Лыжник Сергей Ардашев стал победителем масс-старта классическим стилем на 50 км на чемпионате России — 2025. Он преодолел дистанцию за 2:16.48,9.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Выльгорт
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Идёт
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
2:16:48.9
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+0.20
3
Илья Семиков
Республика Коми
+0.50

Вторым стал Савелий Коростелёв, отстав от лидера на 0,2 секунды. Тройку сильнейших замкнул Илья Семиков (+0,5). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал пятым (+5,7).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024/2025. Масс-старт. Классический стиль. 50 км. Мужчины:

  1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 2:16.48,9.
  2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — отставание 0,2.
  3. Илья Семиков (Республика Коми) +0,5.
  4. Ермил Вокуев (Республика Коми) +4,5.
  5. Александр Большунов (Республика Татарстан) +5,7.
  6. Евгений Белов (Тюменская область) +8,1.
  7. Александр Ившин (Удмуртская Республика) +17,0.
  8. Алексей Виценко (Республика Коми) +25,5.
Календарь чемпионата России - 2025
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