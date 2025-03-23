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Терезе Йохауг выиграла масс-старт на 50 км на Кубке мира в Лахти, Эйре Слинн — вторая

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей масс-старта классическим стилем на 50 км на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Лахти (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 2:14.40,7.

Второй стала её соотечественница Астрид Эйре Слинн, отстав от лидера на 1.03,3. Тройку сильнейших замкнула представительница Швеции Эбба Андерссон (+3.28,1).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Масс-старт. Классический стиль. 50 км. Женщины: