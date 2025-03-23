Терезе Йохауг выиграла масс-старт на 50 км на Кубке мира в Лахти, Эйре Слинн — вторая
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей масс-старта классическим стилем на 50 км на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Лахти (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 2:14.40,7.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 12, Лахти, Финляндия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
2:14:40.7
2
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+1:03.3
3
Эбба Андерссон
Швеция
+3:28.1
Второй стала её соотечественница Астрид Эйре Слинн, отстав от лидера на 1.03,3. Тройку сильнейших замкнула представительница Швеции Эбба Андерссон (+3.28,1).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Масс-старт. Классический стиль. 50 км. Женщины:
- Терезе Йохауг (Норвегия) — 2:14,40,7.
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — отставание 1.03,3.
- Эбба Андерссон (Швеция) +3.28,1.
- Тереза Штадлобер (Австрия) +3.33,6.
- Катарина Хенниг (Германия) +4.21,1.
- Кертту Нисканен (Финляндия) +4.26,8.
- Нора Саннес (Норвегия) +4.56,3.
- Виктория Карль (Германия) +6.18,4.
- Джессика Диггинс (США) +6.21,3.
- Надя Келин (Швейцария) +6.41,4.
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