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Ардашев — о победе в масс-старте на ЧР-2025: сейчас хейтеры будут говорить, что я рюкзак

Ардашев — о победе в масс-старте на ЧР-2025: сейчас хейтеры будут говорить, что я рюкзак
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Лыжник Сергей Ардашев рассказал о своей тактике в гонке на 50 км классическими стилем на чемпионате России — 2025.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Выльгорт
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
2:16:48.9
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+0.20
3
Илья Семиков
Республика Коми
+0.50

«Сейчас хейтеры будут говорить: я рюкзак, я рюкзак. Но я и рюкзак. Неважно, как ты бежал по дистанции, выходил вперёд или нет. Первая тридцатка далась очень тяжело, у меня очень плохо работали лыжи. После спуска отставал, мне оставалось просто терпеть сзади. Потом переобулся после тридцатки и понял, что лыжи работают хорошо и всё будет решаться на финише.

В последней части гонки я уже шёл сзади в комфортном для себя темпе. По ходу дистанции всё равно понимаешь, будешь накатывать или нет. Если идёшь впереди — «натягиваешь», но со спуска всё равно подкатишься.

Очень крутая гонка. У меня появилась личная медаль на чемпионате России», — приводит слова Ардашева «Матч ТВ».

Сергей Ардашев стал победителем масс-старта классическим стилем на 50 км на чемпионате России — 2025. Вторым стал Савелий Коростелёв. Тройку сильнейших замкнул Илья Семиков. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал пятым.

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