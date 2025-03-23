Ардашев — о победе в масс-старте на ЧР-2025: сейчас хейтеры будут говорить, что я рюкзак

Лыжник Сергей Ардашев рассказал о своей тактике в гонке на 50 км классическими стилем на чемпионате России — 2025.
«Сейчас хейтеры будут говорить: я рюкзак, я рюкзак. Но я и рюкзак. Неважно, как ты бежал по дистанции, выходил вперёд или нет. Первая тридцатка далась очень тяжело, у меня очень плохо работали лыжи. После спуска отставал, мне оставалось просто терпеть сзади. Потом переобулся после тридцатки и понял, что лыжи работают хорошо и всё будет решаться на финише.
В последней части гонки я уже шёл сзади в комфортном для себя темпе. По ходу дистанции всё равно понимаешь, будешь накатывать или нет. Если идёшь впереди — «натягиваешь», но со спуска всё равно подкатишься.
Очень крутая гонка. У меня появилась личная медаль на чемпионате России», — приводит слова Ардашева «Матч ТВ».
Сергей Ардашев стал победителем масс-старта классическим стилем на 50 км на чемпионате России — 2025. Вторым стал Савелий Коростелёв. Тройку сильнейших замкнул Илья Семиков. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал пятым.
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