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«Чуть‑чуть осадочек имеется». Коростелёв — о серебре в масс‑старте на ЧР-2025

«Чуть‑чуть осадочек имеется». Коростелёв — о серебре в масс‑старте на ЧР-2025
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Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв рассказал, что надеялся на победу в масс-старте на 50 км классическим стилем на чемпионате России — 2025.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Выльгорт
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
2:16:48.9
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+0.20
3
Илья Семиков
Республика Коми
+0.50

«Настраивался на победу, поэтому чуть‑чуть осадочек имеется. Договоримся с Ардашевым, что я ему отдал «полтинник», а он мне отдаст жёлтую майку (смеётся).

Можно ли назвать его рюкзаком? Я тоже сегодня рюкзачил, особенно после переодевания я чуть вышел и поработал, а дальше отдыхал», — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».

Савелий Коростелёв завоевал серебро в масс-старте классическим стилем на 50 км на чемпионате России — 2025. Победителем стал Сергей Ардашев. Тройку сильнейших замкнул Илья Семиков. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал пятым (+5,7).

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