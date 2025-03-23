«Чуть‑чуть осадочек имеется». Коростелёв — о серебре в масс‑старте на ЧР-2025

Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв рассказал, что надеялся на победу в масс-старте на 50 км классическим стилем на чемпионате России — 2025.

«Настраивался на победу, поэтому чуть‑чуть осадочек имеется. Договоримся с Ардашевым, что я ему отдал «полтинник», а он мне отдаст жёлтую майку (смеётся).

Можно ли назвать его рюкзаком? Я тоже сегодня рюкзачил, особенно после переодевания я чуть вышел и поработал, а дальше отдыхал», — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».

Савелий Коростелёв завоевал серебро в масс-старте классическим стилем на 50 км на чемпионате России — 2025. Победителем стал Сергей Ардашев. Тройку сильнейших замкнул Илья Семиков. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал пятым (+5,7).