Терезе Йохауг — о завершении карьеры: пообещала мужу, что не приму решение до Пасхи

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о победе в масс-старте на 50 км на Кубке мира — 2024/2025 в Лахти и о возможном участии в Олимпиаде-2026.
«Было невероятно приятно закончить соревнования победой, а на 50 км я должна была поставить галочку в своём списке.
Это очень весело. Но думаю, что старушке скоро придётся сдаться, но я пообещала мужу не принимать решение сейчас, мне придётся подождать до Пасхи.
Возможно, он хочет отложить рождение ещё одного ребёнка. Наверное, ему не хочется иметь дома сварливую беременную Терезе», — приводит слова Йохауг VG.
Напомним, Терезе Йохауг завершила профессиональную карьеру после сезона-2021/2022, но вернулась в 2024 году, чтобы выступить на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Нильс Якоб Хофф, муж спортсменки, уговаривает Терезе выступать до Олимпиады-2026 в Милане.
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