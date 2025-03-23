Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Терезе Йохауг — о завершении карьеры: пообещала мужу, что не приму решение до Пасхи

Терезе Йохауг — о завершении карьеры: пообещала мужу, что не приму решение до Пасхи
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о победе в масс-старте на 50 км на Кубке мира — 2024/2025 в Лахти и о возможном участии в Олимпиаде-2026.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 12, Лахти, Финляндия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
2:14:40.7
2
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+1:03.3
3
Эбба Андерссон
Швеция
+3:28.1

«Было невероятно приятно закончить соревнования победой, а на 50 км я должна была поставить галочку в своём списке.

Это очень весело. Но думаю, что старушке скоро придётся сдаться, но я пообещала мужу не принимать решение сейчас, мне придётся подождать до Пасхи.

Возможно, он хочет отложить рождение ещё одного ребёнка. Наверное, ему не хочется иметь дома сварливую беременную Терезе», — приводит слова Йохауг VG.

Напомним, Терезе Йохауг завершила профессиональную карьеру после сезона-2021/2022, но вернулась в 2024 году, чтобы выступить на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Нильс Якоб Хофф, муж спортсменки, уговаривает Терезе выступать до Олимпиады-2026 в Милане.

Календарь Кубка мира - 2024/2025
Материалы по теме
Терезе Йохауг выиграла масс-старт на 50 км на Кубке мира в Лахти, Эйре Слинн — вторая
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android