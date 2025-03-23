Джессика Диггинс выиграла дистанционный зачёт Кубка мира, опередив Эйре Слинн на два очка

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей дистанционного зачёта Кубка мира — 2024/2025. После масс-старта на 50 км классическим стилем в её активе 1384 очка.

Её соперница норвежка Астрад Эйре Слинн отстала на всего на два очка (1382). Тройку сильнейших замкнула Виктория Карль из Германии (1211).

Перед последней гонкой сезона, марафоном в Лахти Эйре Слинн отставала на 95 очков, но смогла отыграть 93 очка. Диггинс заняла девятое место в гонке, что позволило ей удержать титул чемпионки на дистанции.

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