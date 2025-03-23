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Джессика Диггинс выиграла дистанционный зачёт Кубка мира, опередив Эйре Слинн на два очка

Джессика Диггинс выиграла дистанционный зачёт Кубка мира, опередив Эйре Слинн на два очка
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Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей дистанционного зачёта Кубка мира — 2024/2025. После масс-старта на 50 км классическим стилем в её активе 1384 очка.

Её соперница норвежка Астрад Эйре Слинн отстала на всего на два очка (1382). Тройку сильнейших замкнула Виктория Карль из Германии (1211).

Перед последней гонкой сезона, марафоном в Лахти Эйре Слинн отставала на 95 очков, но смогла отыграть 93 очка. Диггинс заняла девятое место в гонке, что позволило ей удержать титул чемпионки на дистанции.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 12, Лахти, Финляндия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
2:14:40.7
2
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+1:03.3
3
Эбба Андерссон
Швеция
+3:28.1

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Дистанционный зачёт. Женщины:

  1. Джессика Диггинс (США) — 1384 очка.
  2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 1382.
  3. Виктория Карль (Германия) — 1211.
  4. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1205.
  5. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1121.
  6. Эбба Андерссон (Швеция) — 1096.
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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