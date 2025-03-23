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«Кажется, что она никогда не стареет». Пресс-служба FIS — о победе Йохауг в марафоне на КМ

«Кажется, что она никогда не стареет». Пресс-служба FIS — о победе Йохауг в марафоне на КМ
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Пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS) отреагировала на победу четырёхкратной олимпийской чемпионки норвежской лыжницы Терезе Йохауг в масс-старте классическим стилем на 50 км на Кубке мира — 2024/2025 в Лахти (Финляндия).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 12, Лахти, Финляндия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
2:14:40.7
2
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+1:03.3
3
Эбба Андерссон
Швеция
+3:28.1

«Что, если мы только что стали свидетелями последнего мастер-класса королевы Терезе? Кажется, что она никогда не стареет, никогда не замедляет темп… а будет ли она стареть в один прекрасный день? Удивительно», — говорится в посте организации в социальных сетях.

Напомним, Терезе Йохауг стала победительницей марафона на КМ в Лахти, преодолев дистанцию за 2:14.40,7. Второй стала её соотечественница Астрид Эйре Слинн, отстав на 1.03,3. Тройку сильнейших замкнула представительница Швеции Эбба Андерссон (+3.28,1).

Календарь Кубка мира - 2024/2025
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