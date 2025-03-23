Йоханнес Клебо выиграл масс-старт на 50 км на Кубке мира в Лахти, в топ-4 только норвежцы
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Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо стал победителем масс-старта классическим стилем на 50 км на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Лахти (Финляндия). Он преодолел дистанцию за 2:07.32,1.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 12, Лахти, Финляндия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 14:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:07:32.1
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+0.5
3
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+1.0
Вторым стал его соотечественник Мартин Лёвстрём Нюэнгет, отстав от лидера на 0,5. Тройку сильнейших замкнул ещё один норвежец Симен Хегстад Крюгер (+1,0).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Масс-старт. Классический стиль. 50 км. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:07.32,1.
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание +0,5.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +1,0.
- Андреас Рее (Норвегия) +9,9.
- Вильям Порома (Швеция) +29,4.
- Ийво Нисканен (Финляндия) +2.37,8.
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