Йоханнес Клебо выиграл масс-старт на 50 км на Кубке мира в Лахти, в топ-4 только норвежцы

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо стал победителем масс-старта классическим стилем на 50 км на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Лахти (Финляндия). Он преодолел дистанцию за 2:07.32,1.

Вторым стал его соотечественник Мартин Лёвстрём Нюэнгет, отстав от лидера на 0,5. Тройку сильнейших замкнул ещё один норвежец Симен Хегстад Крюгер (+1,0).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Масс-старт. Классический стиль. 50 км. Мужчины: