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Симен Крюгер выиграл дистанционный зачёт на Кубке мира, Йоханнес Клебо стал шестым

Симен Крюгер выиграл дистанционный зачёт на Кубке мира, Йоханнес Клебо стал шестым
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Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте дистанционных гонок в рамках Кубка мира — 2024/2025. За 20 стартов он набрал 1317 очков. Второе место занял его соотечественник Мартин Лёвстрём Нюэнгет (1154), тройку лучших замкнул Уго Лапалус из Франции (1188). Победитель общего зачёта Кубка мира Йоханнес Клебо стал шестым (973).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Дистанционный зачёт. Мужчины:

  1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1317 очков.
  2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 1154.
  3. Уго Лапалус (Франция) — 1188.
  4. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1079.
  5. Андреас Рее (Норвегия) — 1055.
  6. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 973.
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