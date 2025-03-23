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40-летняя Линдси Вонн завоевала первый подиум после возобновления карьеры

40-летняя Линдси Вонн завоевала первый подиум после возобновления карьеры
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Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 40-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн заняла второе место в супергиганте на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Сан-Вэлли (США). В 2024 году Вонн возобновила карьеру после пятилетнего отсутствия.

Первое место заняла швейцарка Лара Гут-Бехрами. Тройку призёров замкнула победительница общего зачёта Кубка мира итальянка Федерика Бриньоне.

Горнолыжный спорт. Кубок мира — 2024/2025, Сан-Вэлли (США). Супергигант, женщины. Результаты:

  1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) — 1.12,35.
  2. Линдси Вонн (США) — отставание 1,29 секунды.
  3. Федерика Бриньоне (Италия) +1,33.
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