Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Клебо выиграл общий зачёт Кубка мира — 2024/2025 с отрывом в 469 очков от 2-го места

Клебо выиграл общий зачёт Кубка мира — 2024/2025 с отрывом в 469 очков от 2-го места
Комментарии

15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо завершил сезон с преимуществом в 469 очков над вторым местом в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Он набрал 2200 очков за 46 гонок (принимал участие не во всех). Швед Эдвин Ангер, занявший второе место, набрал 1731 очко. Тройку лучших по итогам сезона замкнул норвежец Эрик Вальнес (1530).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Итоговый общий зачёт. Мужчины:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2200 очков.
  2. Эдвин Ангер (Швеция) — 1731.
  3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1530.
  4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1510.
  5. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1439.
  6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1431.
  7. Уго Лапалус (Франция) — 1388.
  8. Андреас Рее (Норвегия) – 1235.
Материалы по теме
Клебо завершил фантастический сезон красивой победой. Какие вопросы к этому парню?
Клебо завершил фантастический сезон красивой победой. Какие вопросы к этому парню?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android