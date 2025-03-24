Клебо выиграл общий зачёт Кубка мира — 2024/2025 с отрывом в 469 очков от 2-го места

15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо завершил сезон с преимуществом в 469 очков над вторым местом в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Он набрал 2200 очков за 46 гонок (принимал участие не во всех). Швед Эдвин Ангер, занявший второе место, набрал 1731 очко. Тройку лучших по итогам сезона замкнул норвежец Эрик Вальнес (1530).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Итоговый общий зачёт. Мужчины: