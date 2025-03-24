Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Диггинс с большим преимуществом выиграла Кубок мира — 2024/2025, Йохауг стала пятой

Диггинс с большим преимуществом выиграла Кубок мира — 2024/2025, Йохауг стала пятой
Комментарии

Двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс завершила сезон с преимуществом в 370 очков над вторым местом в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Она набрала 2197 баллов. Второе итоговое место заняла немка Виктория Карль с результатом 1827 очков. Тройку лучших замкнула Кертту Нисканен из Финляндии (1692). Норвежка Терезе Йохауг завершила сезон на пятом месте (1435).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Итоговый общий зачёт. Женщины:

  1. Джессика Диггинс (США) — 2197 очков.
  2. Виктория Карль (Германия) — 1827.
  3. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1692.
  4. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 1682.
  5. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1435.
  6. Катержина Янатова (Чехия) — 1347.
  7. Эбба Андерссон (Швеция) — 1323.
  8. Хейди Венг (Норвегия) — 1240.
Материалы по теме
Клебо завершил фантастический сезон красивой победой. Какие вопросы к этому парню?
Клебо завершил фантастический сезон красивой победой. Какие вопросы к этому парню?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android