Диггинс с большим преимуществом выиграла Кубок мира — 2024/2025, Йохауг стала пятой

Двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс завершила сезон с преимуществом в 370 очков над вторым местом в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Она набрала 2197 баллов. Второе итоговое место заняла немка Виктория Карль с результатом 1827 очков. Тройку лучших замкнула Кертту Нисканен из Финляндии (1692). Норвежка Терезе Йохауг завершила сезон на пятом месте (1435).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Итоговый общий зачёт. Женщины: