Диггинс с большим преимуществом выиграла Кубок мира — 2024/2025, Йохауг стала пятой
Двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс завершила сезон с преимуществом в 370 очков над вторым местом в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Она набрала 2197 баллов. Второе итоговое место заняла немка Виктория Карль с результатом 1827 очков. Тройку лучших замкнула Кертту Нисканен из Финляндии (1692). Норвежка Терезе Йохауг завершила сезон на пятом месте (1435).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Итоговый общий зачёт. Женщины:
- Джессика Диггинс (США) — 2197 очков.
- Виктория Карль (Германия) — 1827.
- Кертту Нисканен (Финляндия) — 1692.
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 1682.
- Терезе Йохауг (Норвегия) — 1435.
- Катержина Янатова (Чехия) — 1347.
- Эбба Андерссон (Швеция) — 1323.
- Хейди Венг (Норвегия) — 1240.
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