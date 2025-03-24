Медальный зачёт чемпионата России по лыжным гонкам на 23 марта

23 марта, состоялся очередной соревновательный день на чемпионате России по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Казани. Сборная Татарстана лидирует в общем медальном зачёте, завоевав восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата России по состоянию на 23 марта:
Республика Татарстан — 8 золотых, 4 серебряных, 3 бронзовых.
Тюменская область — 1 золотая, 2 серебряные, 2 бронзовые.
Москва — 1 золотая, 1 серебряная, 0 бронзовых.
Республика Татарстан-1 — 1 золотая, 0 серебряных, 1 бронзовая.
Республика Татарстан-2 — 1 золотая, 0 серебряных, 1 бронзовая.
ХМАО-Югра — 1 золотая, 0 серебряных, 0 бронзовых.
Республика Коми — 0 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовая.
Вологодская область — 0 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая.
Москва — Томская область — 0 золотых, 1 серебряная, 0 бронзовых.
Санкт-Петербург-2 — 0 золотых, 1 серебряная, 0 бронзовых.