Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Медальный зачёт чемпионата России по лыжным гонкам на 23 марта

Медальный зачёт чемпионата России по лыжным гонкам на 23 марта
Аудио-версия:
Комментарии

23 марта, состоялся очередной соревновательный день на чемпионате России по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Казани. Сборная Татарстана лидирует в общем медальном зачёте, завоевав восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата России по состоянию на 23 марта:
Республика Татарстан — 8 золотых, 4 серебряных, 3 бронзовых.

Тюменская область — 1 золотая, 2 серебряные, 2 бронзовые.
Москва — 1 золотая, 1 серебряная, 0 бронзовых.
Республика Татарстан-1 — 1 золотая, 0 серебряных, 1 бронзовая.
Республика Татарстан-2 — 1 золотая, 0 серебряных, 1 бронзовая.
ХМАО-Югра — 1 золотая, 0 серебряных, 0 бронзовых.
Республика Коми — 0 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовая.
Вологодская область — 0 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая.
Москва — Томская область — 0 золотых, 1 серебряная, 0 бронзовых.
Санкт-Петербург-2 — 0 золотых, 1 серебряная, 0 бронзовых.

Материалы по теме
Лыжник Савелий Коростелёв сравнил сборную Татарстана по лыжам с футбольным «ПСЖ»
Календарь чемпионата России - 2025
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android