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Медальный зачёт чемпионата России по лыжным гонкам на 23 марта

23 марта, состоялся очередной соревновательный день на чемпионате России по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Казани. Сборная Татарстана лидирует в общем медальном зачёте, завоевав восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата России по состоянию на 23 марта:

Республика Татарстан — 8 золотых, 4 серебряных, 3 бронзовых.

Тюменская область — 1 золотая, 2 серебряные, 2 бронзовые.

Москва — 1 золотая, 1 серебряная, 0 бронзовых.

Республика Татарстан-1 — 1 золотая, 0 серебряных, 1 бронзовая.

Республика Татарстан-2 — 1 золотая, 0 серебряных, 1 бронзовая.

ХМАО-Югра — 1 золотая, 0 серебряных, 0 бронзовых.

Республика Коми — 0 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовая.

Вологодская область — 0 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая.

Москва — Томская область — 0 золотых, 1 серебряная, 0 бронзовых.

Санкт-Петербург-2 — 0 золотых, 1 серебряная, 0 бронзовых.