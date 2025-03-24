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Видео: лыжник ударил соперника коленом по голове из-за падения в эстафете

Видео: лыжник ударил соперника коленом по голове из-за падения в эстафете
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15-летний лыжник Георгий Филатов во время эстафеты на республиканских соревнованиях по лыжным гонкам «Быстрая лыжня», которая проходила 16 марта в селе Якшур-Бодья (Удмуртия), споткнулся об упавшего соперника и сам повалился на снег.

Филатов обгонял на круг 13-летнего Вадима Курышкина. Георгий зацепился за Вадима и упал. На кадрах видно, как лыжник, пытаясь встать, ударил соперника ногой по голове.

По результатам гонки команда Можги, которую представлял Георгий Филатов, заняла третье место. Никакого наказания в связи с инцидентом спортсмен не получил. Команда Ленинского, за которую выступал Вадим Курышкин, финишировала на 30-м месте.

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