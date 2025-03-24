«Возможна дисквалификация». Вылегжанин — о лыжнике, который ударил соперника по голове

Президент Федерации лыжных гонок Удмуртии Максим Вылегжанин заявил, что организация рассмотрит инцидент, произошедший на соревнованиях «Быстрая лыжня» в селе Якшур-Бодья (Удмуртия).

15-летний Георгий Филатов споткнулся об упавшего 13-летнего Вадима Курышкина и сам повалился на снег. Георгий, пытаясь встать, ударил соперника ногой по голове.

«Да, мы в курсе этой ситуации. Она разбирается, собирается президиум для обсуждения возможных ограничений. Возможна дисквалификация. Конечно, будут проведены беседы с тренером, спортсменами и родителями.

Этот инцидент очень неприятен для нас, лыжников. Два ребёнка оказались в такой ситуации… Один из них, конечно, ударил другого в пылу борьбы, но всё равно это некрасивый и неправильный поступок. Поэтому, конечно, будут проведены беседы. Мы соберёмся президиумом и обсудим ситуацию», — приводит слова Вылегжанина «РИА Новости Спорт».