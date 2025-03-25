40-летняя Линдси Вонн прокомментировала свой первый подиум после возобновления карьеры

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 40-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн эмоционально высказалась о своём первом подиуме после возобновления карьеры.

В воскресенье, 23 марта, она заняла второе место в супергиганте на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Сан-Вэлли (США). В 2024 году Вонн возобновила карьеру после пятилетнего отсутствия.

«Я СДЕЛАЛА ЭТО! Второе место! После всего, через что я прошла, я снова пробилась на подиум! Не могу даже начать описывать, что это значит для меня… Меня переполняли эмоции и поддержка от стольких людей. Хочу сказать спасибо всем, кто верил в меня! Буду наслаждаться этим моментом и размышлять. Сан-Вэлли, спасибо. США!!!» — написала Вонн на личной странице в социальных сетях.