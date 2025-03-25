Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

40-летняя Линдси Вонн прокомментировала свой первый подиум после возобновления карьеры

40-летняя Линдси Вонн прокомментировала свой первый подиум после возобновления карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 40-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн эмоционально высказалась о своём первом подиуме после возобновления карьеры.

В воскресенье, 23 марта, она заняла второе место в супергиганте на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Сан-Вэлли (США). В 2024 году Вонн возобновила карьеру после пятилетнего отсутствия.

«Я СДЕЛАЛА ЭТО! Второе место! После всего, через что я прошла, я снова пробилась на подиум! Не могу даже начать описывать, что это значит для меня… Меня переполняли эмоции и поддержка от стольких людей. Хочу сказать спасибо всем, кто верил в меня! Буду наслаждаться этим моментом и размышлять. Сан-Вэлли, спасибо. США!!!» — написала Вонн на личной странице в социальных сетях.

Материалы по теме
40-летняя Линдси Вонн завоевала первый подиум после возобновления карьеры
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android