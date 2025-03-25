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Александр Легков назвал футболиста, который является его кумиром в спорте

Александр Легков назвал футболиста, который является его кумиром в спорте
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Олимпийский чемпион российский лыжник Александр Легков ответил на вопрос о своём главном кумире в спорте.

«У меня никогда не было кумиров, кроме Александра Мостового. Он уникальный спортсмен: в честь него ставят памятники. Я ориентируюсь только на наших спортсменов. Других для меня не существует. Конечно, на них можно смотреть и восхищаться. Но мы должны ориентироваться только на российских спортсменов. С учётом ситуации в мире, когда пытаются отправить нас на второй план. И мы говорить о них не будем. А когда вернёмся, то обыграем их. Особенно в лыжных гонках», — приводит слова Легкова «РИА Новости Спорт».

Ранее 41-летний Легков в восторженных тонах высказался о звёздном российском хоккеисте Александре Овечкине, сравнив его с легендарным пловцом Майклом Фелпсом и легкоатлетом Усэйном Болтом.

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