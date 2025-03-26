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Вяльбе объявила о дисквалификации лыжника, ударившего соперника по голове

Вяльбе объявила о дисквалификации лыжника, ударившего соперника по голове
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о решении дисквалифицировать 15-летнего лыжника Георгия Филатова до конца сезона-2024/2025.

На соревнованиях «Быстрая лыжня» в селе Якшур-Бодья (Удмуртия) Филатов споткнулся об упавшего 13-летнего Вадима Курышкина и сам повалился на снег. Георгий, пытаясь встать, ударил соперника ногой по голове.

«Члены президиума рассмотрели видео, на котором было нарушение правил. На основании данного нарушения применена санкция. Так как это была эстафетная гонка, санкции распространяются на всю команду. Члены президиума большинством голосов приняли решение отстранить Георгия Филатова от всех соревнований по лыжным гонкам до конца соревновательного сезона-2024/2025, попросили деактивировать его RUS-код и передать информацию в Сыктывкар, потому что там в конце недели начинается «Лыжня Сметаниной», чтобы его не допускали до соревнований.

Со слов мамы, он не извинялся. Может быть, сегодня извинился, но на вчерашний день такого не было», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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