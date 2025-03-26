Лыжницу Фриду Карлссон преследовал 64-летний мужчина. Идёт судебное разбирательство

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон подверглась преследованию со стороны 64-летнего мужчины. Об этом сообщает Aftonbladet.

Карлссон рассказала, что он следил за ней на соревнованиях, а в августе 2024 года появился у ворот дома, в котором живёт лыжница. Мужчина звонил Карлссон более 200 раз, присылал бесчисленное количество голосовых сообщений и отправил множество текстовых сообщений. В его телефоне обнаружили более 7 тыс. фотографий Фриды.

В эти дни происходит судебное разбирательство в городе Хернёсанд. Карлссон и обвиняемый не присутствуют в зале суда. Согласно обвинительному заключению, преследование происходило предположительно в период с октября 2023 года по февраль 2025 года.

Ответчик отрицает совершение преступления, а также оспаривает требование адвоката истца о возмещении морального ущерба в размере $ 5 тыс.