Вылегжанин заявил, что юный лыжник извинился перед соперником, которого ударил по голове

Президент Федерации лыжных гонок Удмуртии (ФЛГУ) Максим Вылегжанин рассказал, что 15-летний лыжник Георгий Филатов извинился перед 13-летним Вадимом Курышкиным, которого ударил ногой по голове во время соревнований «Быстрая лыжня».

Фото: Из личного архива Вылегжанина

«В случае с детьми всегда надо помнить, что от взрослых зависит то, каким будет продолжение истории. Очень многие взрослые в этой ситуации показали своё истинное лицо, когда, не стесняясь в выражениях, писали про подростка и требовали крови. Я считаю, это недопустимо. Прошу всех, сдерживайте эмоции, и это вам поможет во многих жизненных ситуациях.

Фото: Из личного архива Вылегжанина

Я пригласил всех на разговор, но решил, что родители смогут между собой разобраться сами, а вот Георгию и Вадиму я предложил покататься на лыжах и пообщаться. Каждому нужен шанс исправиться, извиниться, лучше поздно, чем никогда. Дисциплинарное наказание виновнику вынесено. Такое решение должно стать уроком не только для него, но и для других юных спортсменов, а также их тренеров и родителей. Спортсмен также предупреждён о том, что если подобная ситуация повторится, то дорога в сборную команду Удмуртии для него будет закрыта. И я уверен, что Георгий всё прекрасно осознаёт и понимает. Ему и Вадиму я желаю удачи в их спортивной карьере», — написал Вылегжанин в своём телеграм-канале.