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24-летний горнолыжник, участвовавший в ОИ-2022, погиб при пожаре в Турции

24-летний горнолыжник, участвовавший в ОИ-2022, погиб при пожаре в Турции
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24-летний турецкий горнолыжник Беркин Уста погиб в результате пожара в отеле в Турции, сообщает издание Milliyet.

По информации источника, трагедия случилась на горнолыжном курорте Улудаг. Вместе с Беркином также погиб его отец Яхья Уста, который возглавлял Ассоциацию инструкторов горных лыж и сноубординга Турции. Матери спортсмена – Фикрие Уста – удалось выжить, в данный момент она находится в отделении интенсивной терапии.

По предварительной информации, причиной пожара стал камин, а в самом отеле было выявлено 35 нарушений правил пожарной безопасности.

Отметим, что Беркин Уста был одним из участников Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

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