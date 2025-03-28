Клебо стал самым популярным спортсменом Норвегии в марте, Холанд — на 10-м месте

15-кратный чемпион мира лыжник Йоханнес Клебо стал самым популярным спортсменом Норвегии в марте. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые привёл TV2. В исследовании приняло участие больше тысячи человек в возрасте от 15 лет. Он проходил с 11 по 18 марта этого года. Нападающий футбольной сборной Норвегии Эрлинг Холанд занял 10-е место.

Топ -10 самых популярных спортсменов Норвегии в марте:

1. Йоханнес Клебо (лыжные гонки) — 29%.

2. Карстен Вархольм (лёгкая атлетика) — 28%.

3. Йоханнес Бё (биатлон) — 25%.

4. Мартин Эдегор (футбол) — 22%.

5. Терезе Йохауг (лыжные гонки) — 21%.

6. Маркус Рут (лёгкая атлетика) — 17%.

6. Петтер Нортуг (лыжные гонки) — 17%.

8. Якоб Ингебригтсен (лёгкая атлетика) — 16%.

9. Ярль Магнус Рийбер (лыжное двоеборье) — 14%.

10. Эрлинг Холанд (футбол) — 13%.