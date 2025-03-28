«Как же это прекрасно!» Ступак объяснила, почему ей импонирует Овечкин

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Юлия Ступак положительно высказалась о российском нападающем и капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Я обожаю Овечкина! Ну просто… Вот такие спортсмены — великие! (по моему мнению) У которых душа нараспашку, помимо высочайших результатов. Ничего из себя не строит, как же это прекрасно!» — написала Ступак на своей странице в социальных сетях.

Овечкин отстаёт от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ на пять шайб. В текущем сезоне на счету российского форварда 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 55 матчах.