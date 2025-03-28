Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Как же это прекрасно!» Ступак объяснила, почему ей импонирует Овечкин

«Как же это прекрасно!» Ступак объяснила, почему ей импонирует Овечкин
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Юлия Ступак положительно высказалась о российском нападающем и капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Я обожаю Овечкина! Ну просто… Вот такие спортсмены — великие! (по моему мнению) У которых душа нараспашку, помимо высочайших результатов. Ничего из себя не строит, как же это прекрасно!» — написала Ступак на своей странице в социальных сетях.

Овечкин отстаёт от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ на пять шайб. В текущем сезоне на счету российского форварда 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 55 матчах.

Материалы по теме
«Спасибо, боже, что позволил мне быть рядом». Реакция Америки на 889-й гол Овечкина
«Спасибо, боже, что позволил мне быть рядом». Реакция Америки на 889-й гол Овечкина
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android