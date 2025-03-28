«Ситуация ясна и остается неизменной». FIS — о возвращении россиян на международную арену

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила, что на данный момент не установлен график для какого-либо разрешения вопроса с допуском российских спортсменов на международные соревнования.

— Элиаш выразил мнение, что возможный допуск российских лыжников зависит от мирного урегулирования конфликта на Украине. Может ли FIS гарантировать, что, если сторонам удастся достичь мирного соглашения, российские спортсмены вернутся на международные соревнования под эгидой организации?

— Как всемирная организация FIS не может заниматься таким важным вопросом, основываясь на предположениях. Ситуация ясна и остаётся неизменной: любое решение относительно участия нейтральных спортсменов в мероприятиях FIS является прерогативой совета FIS, который постоянно рассматривает и обсуждает этот вопрос. На данный момент нет установленного графика для какого‑либо разрешения по этому поводу, — приводит слова пресс‑службы FIS «Матч ТВ».

С 2022 года российские спортсмены не выступают на турнирах под эгидой FIS. Ранее глава организации Йохан Элиаш выступил за допуск россиян до международных соревнований в нейтральном статусе, без национального гимна. При этом спортсмены не должны быть связаны с силовыми структурами.