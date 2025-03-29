Австриец Чофениг досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус» в прыжках с трамплина

Австрийский спортсмен Даниэль Чофениг досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус», одержав победу в общем зачёте Кубка мира после того, как завершились соревнования в словенской Планице.

На этапе в Планице победителем стал представитель Словении Домен Превц (459,1 балла), второе место занял его соотечественник Анже Ланишек (454,8), замкнул пьедестал почёта Рею Кобаяси (444,1), представляющий Японию. Даниэль Чофениг уступил третьему месту лишь 0,5 балла.

Отметим, для австрийского прыгуна эта победа в общем зачёте Кубка мира стала первой в карьере, в прошлом сезоне он остановился на 11-й строчке рейтинга.