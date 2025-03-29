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Кубок России по лыжным гонкам, 8-й этап, мужчины: во сколько начало разделки, где смотреть

Кубок России по лыжным гонкам, 8-й этап, мужчины: во сколько начало разделки, где смотреть
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Сегодня, 29 марта, в рамках восьмого этапа Кубка России — 2024/2025 в Кировске состоится мужская гонка с раздельным стартом на 3,3 км классическим стилем. Старт разделки запланирован на 12:30 мск. Гонку в прямом эфире покажет сайт «Матч ТВ». Начало трансляции в 12:20 мск.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 8, Кировск, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 3.3 км
29 марта 2025, суббота. 12:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Индивидуальная гонка 3,3 км. Стартовый лист (частично):

47. Александр Бакуров.

49. Сергей Устюгов.

53. Владислав Осипов.

58. Иван Якимушкин.

64. Сергей Волков.

65. Александр Терентьев.

68. Денис Спицов.

74. Александр Большунов.

76. Илья Семиков.

77. Артём Мальцев.

78. Савелий Коростелёв.

79. Сергей Ардашев.

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