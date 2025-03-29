Наталья Терентьева выиграла разделку на этапе Кубка России в Кировске

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева одержала победу в гонке с раздельного старта классикой на восьмом этапе Кубка России в Кировске. Она преодолела дистанцию 3,3 км за 7.37,9. Второе место заняла Дарья Непряева, отставшая от победительницы на 5 секунд. Тройку призёров замкнула Дарья Канева (+11,6).

Лыжные гонки. Кубок России, 8-й этап. Разделка 3,3 км, классика. Женщины, результаты:

1. Наталья Терентьева – 7.37,9.

2. Дарья Непряева — отставание +5,0.

3. Дарья Канева +11,6.

4. Елизавета Пантрина +12,4.

5. Ирина Ибрагимова +13,3.

6. Анастасия Кулешова +13,8.

7. Ольга Сергеева +15,4.

8. Алина Пеклецова +16,1.