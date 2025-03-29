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Александр Большунов одержал победу в коньковой разделке на этапе Кубка России в Кировске

Александр Большунов одержал победу в коньковой разделке на этапе Кубка России в Кировске
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в коньковой разделке на 3,3 км в рамках восьмого этапа Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Он преодолел дистанцию за 6.46,1. Второе место занял Савелий Коростелёв с отставанием 0,9 секунды. Тройку призёров замкнул Сергей Устюгов (+7,7).

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 8, Кировск, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 3.3 км
29 марта 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
6:46.1
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+0.9
3
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
+7.7

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Индивидуальная гонка 3,3 км:

1. Александр Большунов – 6.46,1.

2. Савелий Коростелёв – отставание 0,9.

3. Сергей Устюгов +7,7.

4. Алексей Виценко +8,3.

5. Дмитрий Пузанов +11,1.

6. Сергей Ардашев +11,6.

7. Егор Митрошин +14,8.

8. Артём Мальцев +15,5.

9. Андрей Мельниченко +15,5.

10. Денис Спицов +16,2.

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