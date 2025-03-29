Александр Большунов одержал победу в коньковой разделке на этапе Кубка России в Кировске

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в коньковой разделке на 3,3 км в рамках восьмого этапа Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Он преодолел дистанцию за 6.46,1. Второе место занял Савелий Коростелёв с отставанием 0,9 секунды. Тройку призёров замкнул Сергей Устюгов (+7,7).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Индивидуальная гонка 3,3 км:

1. Александр Большунов – 6.46,1.

2. Савелий Коростелёв – отставание 0,9.

3. Сергей Устюгов +7,7.

4. Алексей Виценко +8,3.

5. Дмитрий Пузанов +11,1.

6. Сергей Ардашев +11,6.

7. Егор Митрошин +14,8.

8. Артём Мальцев +15,5.

9. Андрей Мельниченко +15,5.

10. Денис Спицов +16,2.