Александр Большунов одержал победу в коньковой разделке на этапе Кубка России в Кировске
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в коньковой разделке на 3,3 км в рамках восьмого этапа Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Он преодолел дистанцию за 6.46,1. Второе место занял Савелий Коростелёв с отставанием 0,9 секунды. Тройку призёров замкнул Сергей Устюгов (+7,7).
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 8, Кировск, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 3.3 км
29 марта 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
6:46.1
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+0.9
3
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
+7.7
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Индивидуальная гонка 3,3 км:
1. Александр Большунов – 6.46,1.
2. Савелий Коростелёв – отставание 0,9.
3. Сергей Устюгов +7,7.
4. Алексей Виценко +8,3.
5. Дмитрий Пузанов +11,1.
6. Сергей Ардашев +11,6.
7. Егор Митрошин +14,8.
8. Артём Мальцев +15,5.
9. Андрей Мельниченко +15,5.
10. Денис Спицов +16,2.
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