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Бородавко оценил победу Большунова в коньковой разделке на этапе Кубка России

Бородавко оценил победу Большунова в коньковой разделке на этапе Кубка России
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о победе трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в гонке на 3,3 км свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка России в Кировске.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 8, Кировск, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 3.3 км
29 марта 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
6:46.1
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+0.9
3
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
+7.7

«Александр выиграл, выиграл секунду, стартуя впереди. Это серьёзный гандикап, когда ты знаешь результат своего конкурента. Лидировал с первых метров, смог удержать скорость и финишировал первым. Для него это психологическая победа, прежде всего над самим собой, потому что он может и должен побеждать, ради чего он и выходит на старт. Спина его не тревожит, по крайней мере никаких обращений не было», — сказал Бородавко «Матч ТВ».

Большунов преодолел дистанцию за 6.46,1. Второе место занял Савелий Коростелёв с отставанием 0,9 секунды. Тройку призёров замкнул Сергей Устюгов (+7,7).

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