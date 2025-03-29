Бородавко оценил победу Большунова в коньковой разделке на этапе Кубка России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о победе трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в гонке на 3,3 км свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка России в Кировске.
«Александр выиграл, выиграл секунду, стартуя впереди. Это серьёзный гандикап, когда ты знаешь результат своего конкурента. Лидировал с первых метров, смог удержать скорость и финишировал первым. Для него это психологическая победа, прежде всего над самим собой, потому что он может и должен побеждать, ради чего он и выходит на старт. Спина его не тревожит, по крайней мере никаких обращений не было», — сказал Бородавко «Матч ТВ».
Большунов преодолел дистанцию за 6.46,1. Второе место занял Савелий Коростелёв с отставанием 0,9 секунды. Тройку призёров замкнул Сергей Устюгов (+7,7).
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