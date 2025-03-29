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Дистанционный зачёт Кубка России, женщины: Смирнова лидирует, Каличева — вторая

Дистанционный зачёт Кубка России, женщины: Смирнова лидирует, Каличева — вторая
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Лыжница Екатерина Смирнова, представляющая Тюменскую область, лидирует в дистанционном зачёте Кубка России — 2024/2025. В её активе 496 очков.

Вторую строчку занимает Арина Каличева с результатом 458 очков. Тройку сильнейших замыкает Дарья Непряева (388).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Дистанционный зачёт. Женщины:

  1. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 469 очков.
  2. Арина Каличева (Москва — Вологодская область) — 458.
  3. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 388.
  4. Елизавета Маслакова (Москва) — 326.
  5. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 319.
  6. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 317.
  7. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 298.
  8. Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия) — 292.
Календарь Кубка России
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