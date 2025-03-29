Дистанционный зачёт Кубка России, мужчины: Ардашев лидирует, Коростелёв — второй
Лыжник Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, лидирует в дистанционном зачёте Кубка России — 2024/2025. В его активе 513 очков.
Вторую строчку занимает Савелий Коростелёв с результатом 499 очков. Тройку сильнейших замыкает Артём Мальцев (350).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Дистанционный зачёт. Мужчины:
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 512 очков.
- Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 499.
- Артём Мальцев (Тюменская область) — 350.
- Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 347.
- Александр Большунов (Республика Татарстан) — 315.
- Илья Семиков (Республика Коми) — 304.
- Евгений Семяшкин (Республика Коми) — 289.
- Илья Порошкин (Республика Коми) — 265.
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