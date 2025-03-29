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Дистанционный зачёт Кубка России, мужчины: Ардашев лидирует, Коростелёв — второй

Дистанционный зачёт Кубка России, мужчины: Ардашев лидирует, Коростелёв — второй
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Лыжник Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, лидирует в дистанционном зачёте Кубка России — 2024/2025. В его активе 513 очков.

Вторую строчку занимает Савелий Коростелёв с результатом 499 очков. Тройку сильнейших замыкает Артём Мальцев (350).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Дистанционный зачёт. Мужчины:

  1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 512 очков.
  2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 499.
  3. Артём Мальцев (Тюменская область) — 350.
  4. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 347.
  5. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 315.
  6. Илья Семиков (Республика Коми) — 304.
  7. Евгений Семяшкин (Республика Коми) — 289.
  8. Илья Порошкин (Республика Коми) — 265.
Календарь Кубка России
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