Дистанционный зачёт Кубка России, мужчины: Ардашев лидирует, Коростелёв — второй

Лыжник Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, лидирует в дистанционном зачёте Кубка России — 2024/2025. В его активе 513 очков.

Вторую строчку занимает Савелий Коростелёв с результатом 499 очков. Тройку сильнейших замыкает Артём Мальцев (350).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Дистанционный зачёт. Мужчины:

Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 512 очков. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 499. Артём Мальцев (Тюменская область) — 350. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 347. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 315. Илья Семиков (Республика Коми) — 304. Евгений Семяшкин (Республика Коми) — 289. Илья Порошкин (Республика Коми) — 265.