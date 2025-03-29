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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев — лидер, Большунов — четвёртый

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев — лидер, Большунов — четвёртый
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Лыжник Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. В его активе 817 очков.

Вторую строчку занимает Савелий Коростелёв с результатом 771. Тройку сильнейших замыкает Иван Горбунов (622).

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов располагается на четвёртом месте (601).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 817 очков.
  2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 771.
  3. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 622.
  4. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 601.
  5. Илья Семиков (Республика Коми) — 523.
  6. Артём Мальцев (Тюменская область) — 489.
  7. Александр Терентьев (Тюменская область) — 479.
  8. Евгений Семяшкин (Республика Коми) — 401.
Календарь Кубка России
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