Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев — лидер, Большунов — четвёртый

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Лыжник Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. В его активе 817 очков.

Вторую строчку занимает Савелий Коростелёв с результатом 771. Тройку сильнейших замыкает Иван Горбунов (622).

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов располагается на четвёртом месте (601).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины: