Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев — лидер, Большунов — четвёртый
Лыжник Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. В его активе 817 очков.
Вторую строчку занимает Савелий Коростелёв с результатом 771. Тройку сильнейших замыкает Иван Горбунов (622).
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов располагается на четвёртом месте (601).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 817 очков.
- Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 771.
- Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 622.
- Александр Большунов (Республика Татарстан) — 601.
- Илья Семиков (Республика Коми) — 523.
- Артём Мальцев (Тюменская область) — 489.
- Александр Терентьев (Тюменская область) — 479.
- Евгений Семяшкин (Республика Коми) — 401.
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