Кубок России по лыжным гонкам, 8-й этап, женщины: во сколько начало разделки, где смотреть

Сегодня, 30 марта, в рамках финала 8-го этапа Кубка России — 2024/2025 в Апатитах состоится женская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. Старт разделки запланирован на 11:00 мск. Гонку в прямом эфире покажет сайт «Матч ТВ». Начало трансляции состоится в 10:50 мск.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Женщины. Индивидуальная гонка 10 км. Стартовый лист (частично):

1. Юлия Ступак.

2. Наталья Крамаренко.

10. Лариса Рясина.

14. Анастасия Фалеева.

15. Лидия Горбунова.

16. Алёна Баранова.

18. Евгения Крупицкая.

34. Ольга Сергеева.

35. Анастасия Кулешова.

37. Елизавета Пантрина.

39. Дарья Непряева.

40. Наталья Терентьева.