Кубок России по лыжным гонкам, 8-й этап, мужчины: во сколько начало разделки, где смотреть

Сегодня, 30 марта, в рамках восьмого этапа Кубка России — 2024/2025 в Апатитах состоится мужская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. Старт разделки запланирован на 13:00 мск. Гонку в прямом эфире покажет сайт «Матч ТВ». Начало трансляции в 12:50 мск.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Индивидуальная гонка 10 км. Стартовый лист (частично):

Старт-лист

1. Александр Бакуров.

3. Андрей Собакарёв.

4. Иван Якимушкин.

7. Антон Тимашов.

10. Илья Порошкин.

14. Константин Тиунов.

16. Денис Филимонов.

35. Сергей Ардашев.

37. Алексей Виценко.

38. Сергей Устюгов.

39. Савелий Коростелёв.

40. Александр Большунов.

44. Владислав Осипов.