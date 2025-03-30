Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Наталья Терентьева выиграла разделку в финале Кубка России по лыжным гонкам

Наталья Терентьева выиграла разделку в финале Кубка России по лыжным гонкам
Комментарии

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева одержала победу в гонке с раздельного старта классикой на восьмом этапе Кубка России в Кировске. Она преодолела дистанцию 10 км за 26.23,7. Второе место заняла Анастасия Кулешова, отставшая от победительницы на 19,6 секунды. Тройку призёров замкнула Дарья Непряева (+23,7).

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Апатиты, Россия
Женщины. Классический стиль. 10 км
30 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
26:23.7
2
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+19.6
3
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+23.7

Лыжные гонки. Кубок России, 8-й этап. Разделка 10 км, классика. Женщины, результаты:

1. Наталья Терентьева – 26.23,7.

2. Анастасия Кулешова – отставание +19,6.

3. Дарья Непряева +23,7.

4. Алёна Баранова +30,6.

5. Юлия Ступак +32,4.

6. Ксения Шорохова +34,5.

7. Лидия Горбунова +43,2.

8. Алиса Жамбалова +45,2.

Материалы по теме
Большунов и Терентьева выиграли «детскую» гонку на КР-2025. Почему же все валились с ног?
Большунов и Терентьева выиграли «детскую» гонку на КР-2025. Почему же все валились с ног?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android