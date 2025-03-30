Наталья Терентьева выиграла разделку в финале Кубка России по лыжным гонкам
Поделиться
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева одержала победу в гонке с раздельного старта классикой на восьмом этапе Кубка России в Кировске. Она преодолела дистанцию 10 км за 26.23,7. Второе место заняла Анастасия Кулешова, отставшая от победительницы на 19,6 секунды. Тройку призёров замкнула Дарья Непряева (+23,7).
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Апатиты, Россия
Женщины. Классический стиль. 10 км
30 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
26:23.7
2
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+19.6
3
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+23.7
Лыжные гонки. Кубок России, 8-й этап. Разделка 10 км, классика. Женщины, результаты:
1. Наталья Терентьева – 26.23,7.
2. Анастасия Кулешова – отставание +19,6.
3. Дарья Непряева +23,7.
4. Алёна Баранова +30,6.
5. Юлия Ступак +32,4.
6. Ксения Шорохова +34,5.
7. Лидия Горбунова +43,2.
8. Алиса Жамбалова +45,2.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 марта 2025
-
12:22
-
11:35
-
09:31
- 29 марта 2025
-
21:19
-
21:00
-
20:47
-
20:29
-
16:24
-
14:59
-
13:26
-
11:57
-
11:35
-
11:10
-
09:52
- 28 марта 2025
-
22:23
-
21:59
-
11:27
- 26 марта 2025
-
13:47
-
13:21
-
12:47
-
00:53
- 25 марта 2025
-
23:41
-
19:55
-
11:02
- 24 марта 2025
-
19:53
-
18:26
-
02:42
-
00:26
-
00:12
- 23 марта 2025
-
21:02
-
20:35
-
17:02
-
14:49
-
14:38
-
14:22