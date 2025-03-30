Наталья Терентьева выиграла разделку в финале Кубка России по лыжным гонкам

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева одержала победу в гонке с раздельного старта классикой на восьмом этапе Кубка России в Кировске. Она преодолела дистанцию 10 км за 26.23,7. Второе место заняла Анастасия Кулешова, отставшая от победительницы на 19,6 секунды. Тройку призёров замкнула Дарья Непряева (+23,7).

Лыжные гонки. Кубок России, 8-й этап. Разделка 10 км, классика. Женщины, результаты:

1. Наталья Терентьева – 26.23,7.

2. Анастасия Кулешова – отставание +19,6.

3. Дарья Непряева +23,7.

4. Алёна Баранова +30,6.

5. Юлия Ступак +32,4.

6. Ксения Шорохова +34,5.

7. Лидия Горбунова +43,2.

8. Алиса Жамбалова +45,2.