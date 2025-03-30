Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом в финале Кубка России в Апатитах

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка России — 2024/2025 в Апатитах. Он преодолел дистанцию за 22.38,6. Второе место занял Савелий Коростелёв. Его отставание составило 13,5 секунд. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев (+23,5).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Индивидуальная гонка 10 км:

1. Александр Большунов – 6.46,1.

2. Савелий Коростелёв – отставание 13,5.

3. Сергей Ардашев +23,5.

4. Илья Порошкин +30,7.

5. Кирилл Кочегаров +39,9.

6. Илья Семиков +42,8.

7. Алексей Виценко +44,5.

8. Евгений Семяшкин +46,4.