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Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом в финале Кубка России в Апатитах

Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом в финале Кубка России в Апатитах
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка России — 2024/2025 в Апатитах. Он преодолел дистанцию за 22.38,6. Второе место занял Савелий Коростелёв. Его отставание составило 13,5 секунд. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев (+23,5).

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Апатиты, Россия
Мужчины. Классический стиль. 10 км
30 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
22:38.6
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+13.5
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+23.5

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Индивидуальная гонка 10 км:

1. Александр Большунов – 6.46,1.

2. Савелий Коростелёв – отставание 13,5.

3. Сергей Ардашев +23,5.

4. Илья Порошкин +30,7.

5. Кирилл Кочегаров +39,9.

6. Илья Семиков +42,8.

7. Алексей Виценко +44,5.

8. Евгений Семяшкин +46,4.

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