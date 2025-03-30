Бородавко: Большунов начинает выходить на те кондиции, которые у него были раньше

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о победе трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в гонке с раздельным стартом на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка России в Апатитах.
«Большунов полностью контролировал своих соперников. Тем более они все были перед ним — Савелий Коростелёв шёл перед ним и был лидером. Сперва всё было ровно, потом Александр включился, добавил и сумел удержать на финише полученное преимущество. Прежде всего Большунов получил моральное удовлетворение. Видно по движениям, что он начинает выходить на те кондиции, которые у него были раньше», — сказал Бородавко «Матч ТВ».
Большунов преодолел дистанцию за 22.38,6. Второе место занял Савелий Коростелёв. Его отставание составило 13,5 секунды. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев (+23,5).
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