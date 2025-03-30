Большунов прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом на КР в Апатитах
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка России — 2024/2025 в Апатитах. Он преодолел дистанцию за 22.38,6.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Апатиты, Россия
Мужчины. Классический стиль. 10 км
30 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
22:38.6
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+13.5
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+23.5
«Друзья, спасибо всем, кто поддерживает и переживает. Сегодня первая гонка была, когда многие решили бежать на коньковых лыжах. Скольжение было лучше. Ну и, в принципе, неплохо всё получилось. Всем спасибо», — сказал Большунов на своей странице в социальных сетях.
Второе место в гонке занял Савелий Коростелёв. Его отставание составило 13,5 секунды. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев (+23,5).
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