Большунов прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом на КР в Апатитах

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка России — 2024/2025 в Апатитах. Он преодолел дистанцию за 22.38,6.

«Друзья, спасибо всем, кто поддерживает и переживает. Сегодня первая гонка была, когда многие решили бежать на коньковых лыжах. Скольжение было лучше. Ну и, в принципе, неплохо всё получилось. Всем спасибо», — сказал Большунов на своей странице в социальных сетях.

Второе место в гонке занял Савелий Коростелёв. Его отставание составило 13,5 секунды. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев (+23,5).