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«Следствие сборов в Италии». Бородавко — о победе Большунова на КР-2025

«Следствие сборов в Италии». Бородавко — о победе Большунова на КР-2025
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в гонке с раздельным стартом в рамках восьмого этапа Кубка России — 2024/2025 в Апатитах.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Апатиты, Россия
Мужчины. Классический стиль. 10 км
30 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
22:38.6
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+13.5
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+23.5

«Всё, что мы сейчас видим, — следствие сборов в Италии. Саша очень хорошо там подготовился, вышел на определённый уровень. Если бы не некоторые проблемы со спиной в последнее время, он бы поддерживал подобное состояние на протяжении всего этого периода. Большунов отдохнул, восстановился и постепенно выходит на свои привычные кондиции. Сейчас никаких проблем со здоровьем у него нет», — приводит слова Бородавко «ВсеПроСпорт».

Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км, преодолев дистанцию за 22.38,6. Второе место занял Савелий Коростелёв. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев.

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