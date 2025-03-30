«Следствие сборов в Италии». Бородавко — о победе Большунова на КР-2025

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в гонке с раздельным стартом в рамках восьмого этапа Кубка России — 2024/2025 в Апатитах.
«Всё, что мы сейчас видим, — следствие сборов в Италии. Саша очень хорошо там подготовился, вышел на определённый уровень. Если бы не некоторые проблемы со спиной в последнее время, он бы поддерживал подобное состояние на протяжении всего этого периода. Большунов отдохнул, восстановился и постепенно выходит на свои привычные кондиции. Сейчас никаких проблем со здоровьем у него нет», — приводит слова Бородавко «ВсеПроСпорт».
Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км, преодолев дистанцию за 22.38,6. Второе место занял Савелий Коростелёв. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев.
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