Дистанционный зачёт Кубка России, мужчины: Ардашев продолжает лидировать, Большунов — 5-й
Лыжник Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, продолжает лидировать в дистанционном зачёте Кубка России — 2024/2025. В его активе 536 очков.
Вторую строчку занимает Савелий Коростелёв с результатом 525. Тройку сильнейших замыкает Артём Мальцев (352).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Дистанционный зачёт. Мужчины:
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 536 очков.
- Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 525.
- Артём Мальцев (Тюменская область) — 352.
- Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 347.
- Александр Большунов (Республика Татарстан) — 345.
- Илья Семиков (Республика Коми) — 321.
- Евгений Семяшкин (Республика Коми) — 302.
- Илья Порошкин (Республика Коми) — 286.
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