Дистанционный зачёт Кубка России, мужчины: Ардашев продолжает лидировать, Большунов — 5-й

Лыжник Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, продолжает лидировать в дистанционном зачёте Кубка России — 2024/2025. В его активе 536 очков.

Вторую строчку занимает Савелий Коростелёв с результатом 525. Тройку сильнейших замыкает Артём Мальцев (352).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Дистанционный зачёт. Мужчины: