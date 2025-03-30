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Дистанционный зачёт Кубка России, мужчины: Ардашев продолжает лидировать, Большунов — 5-й

Дистанционный зачёт Кубка России, мужчины: Ардашев продолжает лидировать, Большунов — 5-й
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Лыжник Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, продолжает лидировать в дистанционном зачёте Кубка России — 2024/2025. В его активе 536 очков.

Вторую строчку занимает Савелий Коростелёв с результатом 525. Тройку сильнейших замыкает Артём Мальцев (352).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Дистанционный зачёт. Мужчины:

  1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 536 очков.
  2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 525.
  3. Артём Мальцев (Тюменская область) — 352.
  4. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 347.
  5. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 345.
  6. Илья Семиков (Республика Коми) — 321.
  7. Евгений Семяшкин (Республика Коми) — 302.
  8. Илья Порошкин (Республика Коми) — 286.
Календарь Кубка России - 2024/2025
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