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Дистанционный зачёт Кубка России, женщины: Смирнова продолжает лидировать, Каличева — 2-я

Дистанционный зачёт Кубка России, женщины: Смирнова продолжает лидировать, Каличева — 2-я
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Лыжница Екатерина Смирнова, представляющая Тюменскую область, продолжает лидировать в дистанционном зачёте Кубка России — 2024/2025. В её активе 496 очков.

Вторую строчку занимает Арина Каличева с результатом 460. Тройку сильнейших замыкает Дарья Непряева (411).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Дистанционный зачёт. Женщины:

  1. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 496 очков.
  2. Арина Каличева (Москва — Вологодская область) — 460.
  3. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 411.
  4. Елизавета Маслакова (Москва) — 332.
  5. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 331.
  6. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 321.
  7. Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия) — 303.
  8. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 299.
Календарь Кубка России - 2024/2025
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