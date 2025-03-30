Дистанционный зачёт Кубка России, женщины: Смирнова продолжает лидировать, Каличева — 2-я
Лыжница Екатерина Смирнова, представляющая Тюменскую область, продолжает лидировать в дистанционном зачёте Кубка России — 2024/2025. В её активе 496 очков.
Вторую строчку занимает Арина Каличева с результатом 460. Тройку сильнейших замыкает Дарья Непряева (411).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Дистанционный зачёт. Женщины:
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 496 очков.
- Арина Каличева (Москва — Вологодская область) — 460.
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 411.
- Елизавета Маслакова (Москва) — 332.
- Татьяна Сорина (Тюменская область) — 331.
- Алина Пеклецова (Вологодская область) — 321.
- Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия) — 303.
- Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 299.
Комментарии