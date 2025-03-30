Общий зачёт Кубка России, мужчины: Ардашев — лидер, Большунов — третий
Лыжник Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. В его активе 840 очков.
Вторую строчу занимает Савелий Коростелёв с результатом 797. Тройку сильнейших замыкает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (631).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 840 очков.
- Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 797.
- Александр Большунов (Республика Татарстан) — 631.
- Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 622.
- Илья Семиков (Республика Коми) — 540.
- Артём Мальцев (Тюменская область) — 491.
- Александр Терентьев (Тюменская область) — 482.
- Евгений Семяшкин (Республика Коми) — 414.
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