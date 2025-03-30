Общий зачёт Кубка России, мужчины: Ардашев — лидер, Большунов — третий

Лыжник Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. В его активе 840 очков.

Вторую строчу занимает Савелий Коростелёв с результатом 797. Тройку сильнейших замыкает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (631).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины: