Три олимпийских чемпиона выступят в гонке Югорского лыжного марафона

Чемпионы Олимпийских игр Сергей Устюгов, Ольга Зайцева и Юлия Чепалова примут участие в XII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором которого стал ВТБ.

На дистанцию 50-километрового марафона также выйдут олимпийские призёры Николай Круглов, Антон Шипулин, Иван Алыпов, Алексей Петухов, Иван Черезов, Максим Чудов.

Соревнования пройдут 5 и 6 апреля в Ханты-Мансийске. На данный момент на Югорский лыжный марафон зарегистрировалось более 3,4 тыс. человек. Марафон проводится с 2013 г. правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры, а с 2024 г. его организатором стал банк ВТБ.

«ВТБ инвестирует в поддержку спорта, так как он объединяет, формирует национальные ценности и придаёт динамику жизни. Снежные зимы в России делают катание на лыжах одним из самых популярных видов спорта, но в этом году зима стала неожиданно мягкой и в центральной части страны практически бесснежной. Несмотря на оттепель в Ханты-Мансийске, к старту Югорского марафона нам удалось утрамбовать 50-сантиметровую подушку снега, поэтому все, кому не хватило зимы в своём регионе, в начале апреля смогут продлить её в Югре», — подчеркнул старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов.

«Мы видим большой интерес к Югорскому лыжному марафону, и тех, кто не успел подать заявку онлайн, ждём в Ханты-Мансийске — со 2 по 4 апреля можно будет пройти допуск очно в Центре зимних видов спорта», — сообщил олимпийский чемпион, директор марафона Евгений Дементьев.