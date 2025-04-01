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Кубок России по лыжным гонкам, финал, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 1 апреля, в рамках финала Кубка России — 2024/2025 в Кировске состоится женская спринтерская гонка свободным стилем. Старт квалификации запланирован на 11:00 мск. Гонку в прямом эфире покажет сайт «Матч ТВ». Начало трансляции состоится в 13:00 мск.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Женщины. Спринт, квалификация. Стартовый лист (частично):

2. Евгения Крупицкая.

5. Лидия Горбунова.

8. Елизавета Маслакова.

11. Христина Мацокина.

12. Арина Кусургашева.

13. Алёна Баранова.

15. Татьяна Сорина.

18. Дарья Непряева.

20. Алина Пеклецова.

22. Анастасия Кулешова.

23. Екатерина Смирнова.

24. Наталья Терентьева.

25. Екатерина Никитина.

27. Анастасия Фалеева.

28. Арина Каличева.

29. Юлия Ступак.