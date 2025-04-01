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Кубок России по лыжным гонкам, финал, мужчины: во сколько начало разделки, где смотреть

Кубок России по лыжным гонкам, финал, мужчины: во сколько начало разделки, где смотреть
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Сегодня, 1 апреля, в рамках финала Кубка России — 2024/2025 в Кировске состоится мужская спринтерская гонка. Старт квалификации запланирован на 11:30 мск. Гонку в прямом эфире покажет сайт «Матч ТВ». Начало трансляции в 13:30 мск.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
01 апреля 2025, вторник. 11:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Спринт, квалификация. Стартовый лист (частично):

2. Иван Якимушкин.
3. Артем Мальцев.
4. Александр Большунов.
5. Данила Карпасюк.
8. Илья Порошкин.
14. Савелий Коростелёв.
18. Константин Тиунов.
19. Александр Терентьев.
21. Илья Семиков.
25. Сергей Ардашев.
31. Иван Безматерных.
32. Сергей Устюгов.
33. Владислав Осипов.
35. Андрей Мельниченко.
42. Денис Спицов.

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