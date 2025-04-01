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Наталья Терентьева выиграла квалификацию спринта на финале Кубка России

Наталья Терентьева выиграла квалификацию спринта на финале Кубка России
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Трёхкратная олимпийская чемпионка лыжница Наталья Терентьева показала лучшее время в квалификации спринта свободным стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Она преодолела дистанцию за 3.15,20. Второй результат продемонстрировала Ольга Сергеева, отстав от Терентьевой на 1,22 секунды. Тройку лучших замкнула Татьяна Сорина (+1,54).

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
01 апреля 2025, вторник. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
3:15.20
2
Ольга Сергеева
Республика Татарстан
+1.22
3
Татьяна Сорина
Тюменская область
+1.54

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Женщины. Спринт, квалификация. Результаты:

  1. Наталья Терентьева — 3.15,20.
  2. Ольга Сергеева — отставание 1,22.
  3. Татьяна Сорина +1,54.
  4. Анастасия Доценко +1,64.
  5. Дарья Непряева +3,48.
  6. Наталья Крамаренко +4,25.
  7. Христина Мацокина +4,42.
  8. Милена Габушева +4,84.
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