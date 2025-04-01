Наталья Терентьева выиграла квалификацию спринта на финале Кубка России
Поделиться
Трёхкратная олимпийская чемпионка лыжница Наталья Терентьева показала лучшее время в квалификации спринта свободным стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Она преодолела дистанцию за 3.15,20. Второй результат продемонстрировала Ольга Сергеева, отстав от Терентьевой на 1,22 секунды. Тройку лучших замкнула Татьяна Сорина (+1,54).
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
01 апреля 2025, вторник. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
3:15.20
2
Ольга Сергеева
Республика Татарстан
+1.22
3
Татьяна Сорина
Тюменская область
+1.54
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Женщины. Спринт, квалификация. Результаты:
- Наталья Терентьева — 3.15,20.
- Ольга Сергеева — отставание 1,22.
- Татьяна Сорина +1,54.
- Анастасия Доценко +1,64.
- Дарья Непряева +3,48.
- Наталья Крамаренко +4,25.
- Христина Мацокина +4,42.
- Милена Габушева +4,84.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 апреля 2025
-
11:26
-
09:39
-
09:29
- 31 марта 2025
-
14:34
- 30 марта 2025
-
20:35
-
20:18
-
19:46
-
19:28
-
15:59
-
15:41
-
14:59
-
14:14
-
12:22
-
11:35
-
09:31
- 29 марта 2025
-
21:19
-
21:00
-
20:47
-
20:29
-
16:24
-
14:59
-
13:26
-
11:57
-
11:35
-
11:10
-
09:52
- 28 марта 2025
-
22:23
-
21:59
-
11:27
- 26 марта 2025
-
13:47
-
13:21
-
12:47
-
00:53
- 25 марта 2025
-
23:41
-
19:55