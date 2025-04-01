Наталья Терентьева выиграла квалификацию спринта на финале Кубка России

Трёхкратная олимпийская чемпионка лыжница Наталья Терентьева показала лучшее время в квалификации спринта свободным стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Она преодолела дистанцию за 3.15,20. Второй результат продемонстрировала Ольга Сергеева, отстав от Терентьевой на 1,22 секунды. Тройку лучших замкнула Татьяна Сорина (+1,54).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Женщины. Спринт, квалификация. Результаты: