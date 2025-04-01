Большунов показал лучшее время в квалификации спринта на финале КР, Устюгов — четвёртый
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Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов выиграл квалификацию спринта свободным стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Он преодолел дистанцию за 2.52,32. Второе место занял Кирилл Кочегаров с отставанием 0,11 секунды. Тройку лучших замкнул Андрей Мельниченко (+0,21). Сергей Устюгов стал четвёртым (+1,06).
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
01 апреля 2025, вторник. 11:40 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
2:52.32
2
Кирилл Кочегаров
Республика Коми
+0.11
3
Андрей Мельниченко
ХМАО-Югра
+0.21
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Спринт, квалификация. Результаты:
- Александр Большунов — 2.52,32.
- Кирилл Кочегаров — отставание 0,11.
- Андрей Мельниченко +0,21.
- Сергей Устюгов +1,06.
- Константин Тиунов +1,88.
- Александр Бакуров +1,92.
- Александр Терентьев +2,06.
- Андрей Ларьков +2,13.
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