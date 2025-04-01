Большунов показал лучшее время в квалификации спринта на финале КР, Устюгов — четвёртый

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов выиграл квалификацию спринта свободным стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Он преодолел дистанцию за 2.52,32. Второе место занял Кирилл Кочегаров с отставанием 0,11 секунды. Тройку лучших замкнул Андрей Мельниченко (+0,21). Сергей Устюгов стал четвёртым (+1,06).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Спринт, квалификация. Результаты:

Александр Большунов — 2.52,32. Кирилл Кочегаров — отставание 0,11. Андрей Мельниченко +0,21. Сергей Устюгов +1,06. Константин Тиунов +1,88. Александр Бакуров +1,92. Александр Терентьев +2,06. Андрей Ларьков +2,13.