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Анастасия Фалеева победила в спринтерском зачёте на Кубке России — 2024/2025

Анастасия Фалеева победила в спринтерском зачёте на Кубке России — 2024/2025
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Лыжница Анастасия Фалеева одержала победу в зачёте спринтов в рамках Кубка России сезона-2024/2025. Это стало известно после того, как её основная конкурентка Алёна Баранова не смогла отобраться в полуфинал на финале КР в Кировске и потеряла шансы обойти в зачёте Фалееву.

В нынешнем сезоне Анастасия Фалеева одержала пять побед в спринтерских гонках на этапах Кубка России. На чемпионате России спортсменка заняла третье место в спринте.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне-2023/2024 победительницей спринтерского зачёта в рамках Кубка России также стала Анастасия Фалеева. Алёна Баранова была второй.

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